Il Napoli visto principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Da ciccione a super rinascita Lobotka, Petagna gol e sorrisi> <La Repubblica><Erientrato Osimhen: e’ guarito dal Covid> <Il Roma><Rientrato Osimhen, effettuate visite per Covid> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli, e’ tronato Osimhen, Spalletti ritrova il bomber mascherato> Tante buone notizie in casa Napoli, e’ cio’ che ci racconta l’ odierna rassegna stampa dei quotidiani cittadini. Si comincia con Stanislav Lobotka, che Spalletti da oggetto misterioso, ne ha fatto il vero fulcro del centrocampo del Napoli, una metamorfosi di crescita esponenziale, un calciatore davvero ritrovato grazie alla cura del mister. Stesso discorso per Petagna, che ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente, anche contro la Samp il suo apporto e decisivo per la conquista dei tre punti.E poi c’e’ Osimhen -day! Il Nigeriano, che ha rinunciato alla partecipazine in Coppa d’ Africa, e guarito dal Covid, contratto in ritiro della Nazionale, e torna a disposizione di Spalletti gia a partire dalla gara di campionato di Lunedi 17 gennaio contro il Bologna

