Il Napoli visto principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Napoli, giu’ la maschera!> <La Repubblica><Il Napoli a Bologna per il posticipo, Spalletti convoca pure Osimhen> <Il Roma><Il Napoli vuole subito rialzarsi in casa del Bologna, tornano, Mario Rui, Zielinsky ed Osimhen> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli, Spalletti a Bologna puo’ riavere anche Zielinsky> Buongiorno, voci unanimi dalla rassegna campana dei quotidiani, ci si aspetta un Napoli arrembante a Bologna, da “giu’ la maschera” come titola il Mattino, anche per interrompere questi alti e bassi fin’ora visti da parte degli azzurri, e per riprendere la strada della Champions, e non solo, visto che ormai i tasselli si stanno rimettendo al proprio posto. Mario Rui, Zielinsky, Lozano, Fabian Ruiz, ma soprattutto Osimhen, quest’ ultimo anche se non al top, sara’ a Bologna con la squadra…e chissa’, ma e’ chiaro che recuperando i calciatori, visto che giocavano sempre gli stessi da piu’ di un mese, e sicuramente questo un segnale positivo per Spalletti perche’ la gara del Dall’ Ara e fondamentale per il cambio di passo!

