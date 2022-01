Il Napoli visto di principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Calcio, il fattore Omicron mette a rischio i campionati> <L’ultima super sfida di Insigne alla Juve, poi sara’ Canada> < Corriere del Mezzogiorno>< Insigne-Toronto, la strada ora e’ tracciata, Vnerdi’ incontro a Milano> La rassegna dei quotidiani partenopei, si apre con Il Mattino, che affronta il problema Covid, che come la vita quotidiana, anche il calcio ne sta subendo “l’ondata” di contagi ormai a macchia d’olio., e propiro su questo argomento ieri c’e’ stato il Consiglio di Lega che ha ratificato con forza, che il massimo campionato di Serie A va avanti, ma altri campionati di categoria minore hanno alzato “bandiera bianca” perche troppi i contagiati nelle squadre che vi fanno parte. Repubblica invece racconta “il canto del cigno” di Lorenzo Insigne, che affrontera’ da capitano del Napoli, per l’utima volta la Juventus. infine, Il Corriere del Mezzogiorno ci spiega l’ormai certo ed imminente accordo di Lorenzo Insigne, con la squadra canadese del Toronto, che milita nella MLS Americana, e che addirittura Venerdi 7 Gennaio ci sara’ l’incontro a Milano per la firma del contratto della nuova avventura dell’ ormai ex capitano azzurro

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati