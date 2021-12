Il Napoli visto dai tre quotidiani sportivi nazionali

“Sorpasso alla milanese“, titola “La Gazzetta dello Sport”. “Doppio sorpasso“, rincara “Il Corriere dello Sport”.

E non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che la sconfitta del Napoli tra le mura amiche ha determinato uno stravolgimento in testa. Le milanesi hanno messo la freccia.

La classifica vede adesso al comando il Milan con 38 punti, tallonato dall’Inter a 37. Scivola al terzo posto la squadra partenopea, ferma a 36. Con l’Atalanta a 34, pienamente in corsa per qualcosa di ben più concreto del semplice piazzamento Champions.

La Gazzetta dello Sport

Ci sta dunque che il quotidiano sportivo milanese rincari la dose, aggiungendo “Sant’Ambrogio in vetta“, con evidente riferimento al patrono della città meneghina.

Del resto, l’Inter ha letteralmente asfaltato la Roma, così come il Milan ha preso a pallate la derelitta Salernitana, con un’autorevolezza che in ogni caso deve pure tenere conto di quanto i granata siano veramente impresentabili a questo livello.

Secondo la Rosea, “E’ una Dea da Scudetto“. Una considerazione innanzitutto numerica, visto che le cifre attuali confermano il trend positivissimo degli orobici. Un filotto, quello dell’Atalanta, che racconta della quinta vittoria consecutiva e dei dieci punti recuperati al Napoli nelle ultime cinque giornate di campionato.

La Gazzetta considera poi la gara di ieri uno spot per il calcio: “La sfida del Maradona è stata splendida sul piano della qualità e della generosità in campo“. Il giudizio di Maurizio Nicita è impeccabile. “L’Atalanta non può più nascondersi e siede a pieno titolo al tavolo dello scudetto“.

Nicita ha poi aggiunto, nella sua analisi: “Ma alla squadra decimata di Luciano Spalletti va il sostegno convinto dei propri tifosi che hanno apprezzato la prova degli azzurri, encomiabili non solo sul piano della generosità, ma anche della qualità delle giocate messe in campo. Ancora più bello l’applauso finale del pubblico napoletano all’Atalanta, molto apprezzato da Gasperini“.

Dal canto suo, l’inviato da Fuorigrotta Nicola Berardino, ha raccolto le parole di Spalletti, tutt’altro che rassegnato o arrendevole: “Il mio Napoli è credibile Rimarremo in alto“. Il tecnico, ieri in tribuna, elogia i suoi: “Era più giusto il pari Continueremo a fare un bel calcio“.

In sostanza, per la Gazzetta: “Si è sentita l’emergenza infinita che ha dettato un nuovo assetto tattico tra gli inevitabili problemi che ne sono seguiti. Tuttavia, la personalità e l’orgoglio della squadra azzurra hanno saputo sfoderare per segnalarsi come garanzie anche per le prossime partite...”.

Il Corriere dello Sport

“Dà fastidio la sconfitta, ma il Napoli è una squadra vera“. Il quotidiano sportivo romano invece preferisce dare voce all’orgoglio di Spalletti. Il tecnico degli azzurri, dopo il ko ci mette la faccia: “Rimane la nostra buona prestazione anche senza aver portato a casa dei punti”.

Il Corriere evidenzia la prova comunque positiva degli azzurri, falcidiati dagli infortuni. A tal proposito, riprende le parole di Mertens: “Stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni“. Il belga ha aggiunto: “Dobbiamo continuare con chi c’è. Gli altri torneranno”.

Nel suo commento, emblematicamente titolato “Il quartetto qualità“, il condirettore Alessandro Barbano, soffermandosi ad analizzare la situazione del Napoli, scrive: “Quella del Napoli è un’altra sconfitta incoraggiante, per dirla con un ossimoro. Senza Insigne, Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Fabian Ruiz, gli azzurri combattono ad armi pari contro un’Atalanta allo zenit della condizione, rimontando un primo svantaggio grazie a due capolavori di Mertens. L’Atalanta vince perché, al completo, è più forte di una squadra decimata, ancorché non sfigurata, dalle assenze dei migliori. Ma con Spalletti il carattere del Napoli non è più una fiammata d’orgoglio destinata a spegnersi presto. È piuttosto una virtù professionale, frutto di sacrificio, organizzazione e spirito del collettivo“.

TuttoSport

Il quotidiano torinese titola. “E’ la Dea del Vesuvio“. Giordano Signorelli ha raccolto le parole di Spalletti. “Una partita vera, giocata da due grandi squadre. Abbiamo giocato un calcio di livello. Squadra credibile, che ha fatto bene. Poi in alcuni momenti non ha avuto fortuna nelle scelte. Attaccarci alle assenze sminuirebbe quanto si è visto. Abbiamo schierato un undici credibile“.

