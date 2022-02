 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli, Tuanzebe entra nella lista, Ounas rimane in bilico, pronto Ghoulam> <Corriere dello Sport><La volata di Lorenzo> <Tuttosport><Barcellona-Napoli: “Dani Alves sara’ escluso dalla lista Uefa”>Buongiorno, apriamo subito la nostra rassegna con la Gazzetta dello Sport,e la lista Uefa, che rappresenta i calciatori azzurri schierabili in Europa League, e vi troviamo subito inserito il nome di Axel Tuanzebe, che ha preso il posto di Manolas passato all’ Olimpiacos. Per ora nobn sara’ presente il nome di Ounas, poche’ dopo aver contratto il Covid in Coppa D’Africa, gli furono riscontrate delle anomalie cardiache, tuttora sotto esame, se la cosa non sara’ di semplice risoluzione, al suo posto sara’ inserito Faouzi Ghoulam. Il Corriere dello Sport invece, si sofferma sul “Canto del cigno” di Lorenzo Insigne in azzurro, iinfatti il 30 Giugno diventera’ definitivamente un calciatore del Toronto FC, squadra canadese che milita nella MLS Americana. Prima pero’ vuole regalare ai suoi tifosi qualcosa d’importante, e quindi fara’ di tutto per vincere un trofeo e festeggiare con i suoi tifosi. Infine Tuttosport conferma che, l’incontro tanto atteso di Europa League, Barcellona -Napoli,in programma il 17 Febbraio alCamp Nou, ed il 24 Febbraio al Maradona, avra’ un assente illustre, si tratta di Dani Alves, fuori dalla lista Uefa presentata della squadra Blaugrana

