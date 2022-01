Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <La Gazzetta dello Sport><Il Napoli cerca l’alternativa a Mario Rui, Mati Olivera gia’ a Gennaio?> <Corriere dello Sport><Spalletti-Napoli, per sempre sposi> <Tuttosport><D’Amico contro de Laurentiis per l’operazione Osimhen>Buongiorno, aprima subito con il mercato la nostra rassegna mattutina, dove la Gazzetta dello Sport sottolinea la possibilita che l’acquisto di Mati Oliver, terzino sx del Getafe, possa arrivare addirittura a Gennaio e non a Giugno, per dare un alternativa a Spalletti, avendo solo Maerio Rui, poiche Ghoulam sembra stia recuperando ma in scadenza.Vedremo nelle prossime ore cosa accadra’. Il Corriere dello Sport invece parla proprio di mister Spalletti, e del suo contratto in scandenza nel 2023, ma con la possibilita’ di allungarlo poiche’ sembrano esserci tutti i presupposti affinche’ cio’ accada. Senza dimenticare pero’, che l’unico matrimoni tra Adl ed un tecnico ,piu’ longevo, riguarda Edy Reja, Gennaio 2005/Marzo 2009, con altri un massimo di tre anni, al momento del salto di qualits’,….sotto un’ altro!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati