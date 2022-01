Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli che svolta a Gennaio. E il vero Osimhen e gia’ pronto > <Corriere dello Sport><Napoli, idea Frattesi> Buongiorno, apriamo subito con la Gazzetta dello Sport, con il Napoli in ripresa in questo mese di Gennaio, dieci punti in quattro gare, annullando il mese nero di dicembre. E ormai pronto anche Victor Osimhen, che scalpita,per riprendersi, dopo la sosta, il suo posto da titolare.Ormai il Napoli ha rilanciato la corsa Champions, ed il 13 Febbraio, al Maradona, ci sara’ Napoli-Inter! Il Corriere dello Sport ivece stamane, tratta il mercato degli azzurri, e sul taquino di Giuntoli sembrano esserci finiti i nomi di Frattesi, centrocampista del Sassuolo, e di Ilic del Verona investimenti che si potrebbero concretizzare per Giugno. In attesa che dopo la sosta riparta il campionato, per la corsa al titolo, Spalletti si affida ai gol di Mertens ed Osimhen, ormai pronto per riprendersi la maglia da titolare!, per l’inseguimento ai Campioni d’Italia dell’ Inter, che il 13 febbraio saranno ospiti al Maradona.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati