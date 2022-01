Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Insigne come Maradona, il Napoli ora e secondo> <Corriere dello Sport><EmozioNapoli> <Tuttosport>< Napoli, Insigne eguaglia Maradona, 115 gol con la maglia azzzurra> Buongiorno a tutti, Derby stravimnto daglòi azzurri ieri contro la Salernitana, che non ha potuto nulla contro un Napoli che a differenza del primo tempo, nella ripresa mette la freccia e supera, asfaltando nettamente la squadra di Colantuono. Ma ieri e stata senz’altro la gara di Lorenzo Insigne, che raggiunge a quota 115 gol Diego Armando Maradona, stiamo solo parlando di gol!, eguagliando cosi un primato che lo porta’ a raggiungere il Dio Del Calcio, priprio nel momento in cui quella maglia, a breve, non gli apparterra’piu’, visto che a Giugno si trasferira’nella fredda Toronto, per giocare nella MLS Americana. Ma chiudiamo con il Napoli, ora secondo e lanciato, grazie anche al pari di San Siro tra Milan e Juve,all’ inseguimento dell’ Inter, Zielinsky, Lobotka e soci…sono gia’ pronti alla sfida per strappare il titolo ai nerazzuri di Simone Inzaghi

