Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Il Napoli cerca gol in maschera, dopo due mesi torna Osimhen> <Corriere dello Sport><Con Gianni nel cuore> Buongiorno, apriamo la nostra rassegna con la Gazzetta delloSport, che ci racconta del ritorno in campo di Victor Osimhen, dal primo minuto, dopo due mesi d’assenza,oggi nel derby contro la Salernitana al Maradona. Il Nigeriano finalmente riprende il suo posto da titolare, che mancava dal 21 novembre scorso, gara contro l’ Inter, dopo un fortuito scontro di gioco con il difensore interista Skriniar a San Siro. Il Corriere dello Sport invece ricorda Gianni Di Marzio, scopritore di grandi talenti, tra cui Diego Armando Maradona, ex allenatore del Napoli, ed opinionista sportivo scomparso all’eta’ di 82 anni, oggi prima della gara sara’ ricordato con un minuto di silenzio

