Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport <tIl Napoli perde i pezzi, 5 infortunati in 10 gg,Di lorenzo un mese out>Corriere dello Sport<Ciro si scalda> Tuttosport<Napoli, l’Ottimismo di Giuffredi “Fuori solo due gare”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola tIl Napoli perde i pezzi, 5 infortunati in 10 gg,Di lorenzo un mese out, Il difensore preoccupa, ai box anche Petagna, Meret e Ounas. E le prossime tre partite saranno sulla carta le più dure delle otto che restano al Napoli. Dieci giorni, cinque infortuni. L’ultimo è quello di Frank Anguissa, chje rinuncia alla convocazione in Nazionale, nel doppio confronto con l’Algeria che vale la qualificazione al Mondiali. Il Camerunense ha riportato un problema muscolare alla coscia, la cui entità è ancora da chiarire. Nelle prossime ore, si sottoporrà agli accertamenti di rito, con Luciano Spalletti che incrocia le dita per averlo a disposizione al rientro dalla sosta. Tuttosport invece titola Napoli, l’Ottimismo di Giuffredi “Fuori solo due gare”, Niente Nazionale per Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli uscito anzitempo dalla sfida di sabato contro l’Udinese. Il terzino è stato costretto a dare forfeit per gli impegni degli azzurri, ma nell’ambiente partenopeo c’è un cauto ottimismo su un pronto recupero del numero 22 azzurro. Rassicura l’agente del giocatore Mario Giuffredi “ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con Atalanta e Roma. Con la Fiorentina sarà di nuovo titolare. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi” Infine il Corriere dello Sport titola Ciro si scalda, Osimhen squlificato, Spalletti chiama il Belga dei record. Mertens ed il regalo scudetto, a Bergamo tocchera’ a lui. Dopo la sosta, il Napoli si affidera’ all’ asso da 144 gol, per battere Gasp ed insidiare il Milan, e il nome di suo figlio sara’ una sorpresa….Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

