Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli tutto fatto per Olivera, ma si cerca di farlo arrivare subito> <Corriere dello Sport><C’eì’ un pieno di Napoli> <Tuttosport><C.T. Algeria: “per Onas, anomalia cardoiaca dopo il Covid> Buongiorno, aapriamo subito con una notizia di mercato riguardante il Napoli. La Gazzetta dello Sport infatti racconta di un accordo gia’ raggiunto dagli azzurri con il calciatore del Getafe Mathias Olivera, esterno di difesa. La trattativa riguarderebbe Giugno, ma sembra che il Napoli stia provando ad accellerare per averlo subito. Pista Tagliafico abbandonata. Sul Corriere dello Sport ci si sofferma sui recuperi in casa Napoli, Spalletti riabbraccia anche Ospina ed Insigne, mentre c’e un “caso ” Ounas…infatti Tuttosport racconta le dichiarazioni del C.T. dell’ Algeria che parla del calciatore , infatti pare , dopo aver avuto il Covid, abbia avvertito dei problemi cardiaci, sapremo di piu’ nei prossimi giorni

