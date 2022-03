Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli, dolce primavera. Osimhen lo specialista,> Corriere dello Sport<Otto ore da scudetto> Tuttosport<Milan, Napoli, Inter, vietato sbagliare> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Napoli, dolce primavera. Osimhen lo specialista, L’attaccante Nigeriano ,gia’ decisivo in molte partite, potrebbe ripetere il percorso dell’ anno scorso: dopo lo stop invernale arrivarono 7 reti nella parte finale.Se si ripetesse, e la gara con il Verona e’ una buona premessa, allora davvero i tifosi del Napoli possono sognare lo scudetto. Il Corriere dello sport titola invece Otto ore da scudetto, tutte e tre le candidate in campo oggi! Il Napoli affronta alle 15, al Maradona l‘Udinese. L’Inter a San Siro contro la Fiorentina alle ore 18, il Milan a Cagliari alle 20:45.Il Napoli rilancia Zielinsky in uno stadio sold out che sogna lo scudetto, L’Inter all’ esame Piatek, Pioli a Cagliari con il dubbio Ibra-Giroud. Tuttosport infine titola Milan, Napoli, Inter, vietato sbagliare, dove si riprende questa corsa a tre per il titolo tricolore, e Spalletti, ieri in conferenza ha affermato che il suo Napoli, ha il 25% di chance per il vincerelo scudetto, e che da questo momento si giocano 9 finali, e la prima comincia oggi, alle ore 15 al Maradona contro l’Udinese

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati