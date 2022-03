Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Caso Insigne la telefonata di Mancini> Corriere dello Sport<Tutto su Osimhen> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Caso Insigne la telefonata di Mancini, Play off Mondiali, Scudetto, futuro in Canada, i giorni caldissimi del campione del Napoli. Spalletti lo esclude, mentre il ct lo chiama e lo carica in vista della gara contro la Macedonia a Palermo giovedi 24 Marzo, se vince affrontera’ Portogallo o Turchia per andare al Mondiale. Insomma per Insigne saranno mesi caldi, Mancini lo carica..,e Spalletti lo “scarica?” nel frattempo tutto scorre…Il Corriere dello Sport invece titola Tutto su Osimhen, La media gol del Nigeriano, spinge Spalletti a modificare qualcosa, in pratica il Napoli al servizio di Victor, con lui lo scudetto e possibile. Mentre Inzaghi ed Allegri hanno qualche problemino sotto porta, Luciano puo’ sfruttare la forza di Osi...Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati