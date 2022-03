Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<La Vergogna di Verona> Corriere dello Sport<Loscudetto al Maradona> Tuttosport<Striscione Verona, Manfredi: “Inorridito, servono provvedimenti”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola La Vergogna di Verona,e arrivata la prima risposta, quella del giudice sportivo, che ha sentenziato la chiusura della curva del Verona per un turno, cori razzisti contro Napoli ed i napoletani ed ululati sparsi per Osimhen e Koulibaly, e meno male che il Presidente della regione Veneto ha apostrofato Verona come “citta’ accogliente e civile”, in attesa delle indagini della Digos contro lo striscione “della societa’ civile” esposto Domenica prima della gara Verona Napoli all’ esterno del Bentegodi, dove vi erano le coordinate per bombardare Napoli. E da tuttosport che titola Striscione Verona, Manfredi: “Inorridito, servono provvedimenti”, il Sindaco di Napoli aveva chiesto pene severe per i fatti vergognosi accaduti a Verona, e si e detto “Inorridito”, in un intervento radiofonico a 102,5 RTL , queste le sue parole: “Sono inorridito quando ho visto quello striscione. Non tanto per le offese nei confronti della città di Napoli, che storicamente avvengono da molto tempo, ma per l’offesa nei confronti delle persone che oggi sono sotto le bombe. Ci sono delle cose su cui non si può né offendere né scherzare“. Mi auguro che anche la Figc intervenga“. Infine chiudiamo con il Corriere dello Sport che titola Lo Scudetto al Maradona, Spalletti, re delle trasferte, cerca il salto di qualita’. Fuori dalle mura amiche 34 i punti conquistati, mentre in casa 26, la chiave e’ Fuorigrotta, ora bisogna vincere al Maradona lo scudetto abita in casa di Diego!!!… Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

