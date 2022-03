Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<Osimhen fa i conti per lo scudetto> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con il Corriere dello sport che titola Osimhen fa i conti per lo scudetto, Tre doppiette, e 4 gol di testa “Siamo in corsa“, lo ripete in continuazione a se stesso, ai compagni ed ai tifosi, il Nigeriano sempre piu’ convinto che il Napoli possa riuscire nell’ impresa. Sono 21 i punti nel girone di ritorno, e 9 le partite che mancano alla fine…e superare il Milan. Per quanto riguarda la Domenica di Verona, il giudice sportivo si pronuncera’ oggi per le decisioni da prendere in merito ai cori all’interno dello stadio, per lo striscione esposto dai tifosi del Verona, ha parlato la Vezzali che si e’ detta “disgustata” per quanto fatto dai Veronesi!… Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

