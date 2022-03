Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<SuperMHEN> Corriere dello Sport<OLTRE OGNI LIMITE> Tuttosport<Scossa Osimhen, Napoli secondo> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola SuperMHEN, Il Napoli espugna il Bentegodi, grazie ad una doppietta ed una grande partita di Victor Osimhen, che ha trascinato la squadra alla vittoria e regalando tre punti importanti alla sua sqadra che ora e seconda a tre punti dal Milan. Un vero Supermen ieri il Nigeriano, che prima con un colpo di testa imperioso, e dopo con un tocco di piatto destro, mette a segno la sua doppietta contro i Buu reiterati dello stadio, e distrugge le coordinate dei missili verso Napoli….anzi addirittura regala due sfogliatelle calde all’ allenatore del Verona, in modo che possa accomodarsi sul divano e gustarsi la gara che a suo dire, solo un tiro in porta per tutta la gara, potevano ribaltare. Ma continuando con Tuttosport che titola Scossa Osimhen, Napoli secondo, si amplifica ancor di piu’ la certezza che il Nigeriano mostri la sua carica a “pallettoni”, poiche oltre alla splendida doppietta, la sua voglia e grinta per come abbia affrontato la gara, ne fa capire la determinazione nel credere che il tricolore non sia una chimera. Davvero una prova di grande personalita’ e carattere da parte di Osimhen, un vero trascinatore.Una piccola chiosa, sulla prima pagina del quotidiano compare un titola con la parola Scandalo per un rigore mancato al Toro, premesso il fallo iniziale di Belotti, ma quello successo a Verona…come mai non compare in prima pagina…rispetto alla piccola striscia sulla foto di Osimhen..con titolo Verona striscione indecente?…Davvero “stucchevole caro tuttosport. Chiuidiamo con Il Corriere dello Sport che titola OLTRE OGNI LIMITE, agghiacciante azione all’ esterno del Bentegodi, il Verona si dissocia (ANCHE SE LO DOVREBBE FARE TUTTO IL CALCIO ITALIANO PUNENDONE I COLPEVOLI).striscione invita a raid e condanna, con le bandiere di Russia ed Ucraina, le coordinate per bombardare la citta’partenopea, avviate le indagini. Spalletti durissimo “Facciamola Finita”. Il Ministro Di Maio “Atto ripugnante”….Nel frattempo Osi fa foto da scudetto, doppietta di Victor, e Spalletti vince 2 a 1 a Verona, e torna a meno 3 dal Milan. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

