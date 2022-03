Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Il Napoli a Verona tenta di ripartire,> Corriere dello Sport<ULTIMATUM> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Il Napoli a Verona tenta di ripartire, al Bentegodi alle ore 15 va in scena Verona -Napoli, 29esima giornata di campionato, e gara davvero fondamentale per gli azzurri, chiamati al solo risultato della vittoria, visto che il Milan ha vinto in casa con l’Empoli, ma soprattutto la Juve che vince a Genova sponda Samp e soffia piu ‘vicino che mai al ciucciariello...e non solo. Inattesa di Torino -Inter, gli azzurri si concentrano su una squadra, il Verona, non solo molto fisica ma anche di grande personalita’, ed in casa e senz’ altro dura d’affrontare. Ma se il Napoli vuole ancora credere allo scudetto deve fare la squadra schiacciasassi delle prime giornate, anche per riscattare una prova davvero “imbarazzante” contro il Milan al Maradona. Dunque testa e cuore oltre l’ostacolo, Niente piu’ chiacchiere, ora serve capire cosa vuole il Napoli da grande!….E come titola il Corriere dello Sport ULTIMATUM, fa capire davvero l’aria che tira in casa Napoli, Spalletti ha scosso gli azzurri proprio dicendo in confernza stampa della vigilia,” Finito il tempo delle parole,siamo coscenti che una sconfitta potrebbe essere fatale” . La formazione di oggi potrebbe presentare le Novita sugli esterni alti, infatti Ounas e Lozano saranno quelli che faranno compagnia Osimhen e Mertens, quest’ultimo forse schierato al posto dell‘ “intermittente” Zielinsky. Una piccola chiosa di mercato, occhio al centrocampista scaligero Barak, oltre che il Tuttofare Tameze, entrambi, pare, finiti sul taquino di Cristiano Giuntoli. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

