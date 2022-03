Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<Osi: Io ci credo > Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Corriere dello sport che titola Osi:Io ci credo, Victor Osimhen crede allo scudetto, il centravanti carica gli azzurri per la gara del Bentegodi contro il Verona di Tudor, ma soprattutto lanca lo sprint per le prossime 10 partite, e spinge i suoi compagni e l’ambiente a crederci , come ne e’ convinto lui. “Difficile digerire il k.o contro il Milan, ma a Verona non sbaglieremo”, queste le parole del Nigeriano nell’ intervista rilasciata ieri alla radio ufficiale del Calcio Napoli. Ballottaggio Elmas -Lozano, Insigne in forte dubbio, Meret non ci sara’ per la frattura di una vertebra. A Verona il Napoli ,non potra’ permettersi ulteriori passi falsi. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

