Il Napoli visto dai quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa: <La Gazzetta dello Sport><Il Napoli c’e’, super Lozano e si rivede Osimhen> <Corriere dello Sport><E tornato il Napoli> <Tuttosport><Lozano trascina il Napoli a Bologna>BUONGIORNO, apriamo la rassegna stampa di stamane con pareri unanimi, sulla gara del Dall’ Ara tra Bologna e Napoli, dove gli azzurri hanno disputato una gara eccellente, dimostrando di non aver mai abdicato alla lotta Champions …e non solo!, ma recuperando i calciatori, e la loro condizione , vi e’ la dimostrazione che il Napoli c’e’, e se “il Ciuky” Lozano continua nella sua crescita , sicuramente e’ un arma in piu’ per mister Spalletti. Ma la nota piu’ lieta ed aver rivisto Victor Osimhen in campo, che ieri ha dimostrato, che con o senza maschera, resta sempre il “guerriero” dell’ attracco azzurro, E Spalletti nel frattempo… si frega le mani!

