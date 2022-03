Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli, Cinque motivi per crederci ancora> Corriere dello Sport<Lo Sprint di Lozano> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Napoli, Cinque motivi per crederci ancora, La squadra di Spalletti ha il dovere di rialzarsi e riprendere il cammino interrotto domenica sera al Maradona, una sconfitta che ha lasciato strascichi, ma che non permette freni, a cominciare dalla gara di domenica prossima al Bentegodi contro il Verona.Ci sono altre 10 gare con trenta punti in palio, tre squadre in un fazzoletto, la voglia di rialzarsi subito, conquistare il traguardo champions e basilare per programmare il futuro, crederci fino in fondo alla conquista scudetto. Il Corriere dello Sport, infatti titola Lo Sprint di Lozano, Dal Covid agli infortuni, il Messicano ha segnato appena quattro gol, ed Il Napoli confida nel suo recupero per una rimonta super alla conquista dello scudetto. Freschezza e velocita’, la punta si fa avanti nei piani di Spalletti, Per quanto riguarda il futuro, appare complicato il rinnovo di Ospina, le sirene Real iniziano a suonare, Bednarek e Salisu sono attualmente nel taquino di Giuntoli, e sembrano obiettivi concreti per la difesa

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati