 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli-Milan ring scudetto> Corriere dello Sport<Diego ci benedica> Tuttosport<Napoli-Milan C’e’ Ibra in agguato> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Napoli-Milan ring scudetto, ci siamo, eccoci giunti alla grande serata, tanto attesa soprattutto dai tifosi partenopei, alle 20:45 andra’ in scena la gara che potrebbe consegnare al campionato la squadra che, ,presumibilmente insieme all’ Inter, si contendera’ il “trono” dello scudetto. Chi sara’ la squadra, tra Napoli e Milan, che dara’ il suo scatto definitivo al campionato? Il Maradona ci dira’, chi trionfera’ statsera nel duello Osimhen-Giroud, di certo Napoli, con i suoi tifosi, sara’ al Maradona, accanto dei suoi beneiamini, per sostenere e vincere il titolo che davvero meriterebbero! Tuttosport invece titola Napoli-Milan C’e’ Ibra in agguato, infatti lo “svedese” ha recuperato e siedera’ in panchina questa sera al Maradona, per essere presente al fianco dei sui compagni, ma trovera’ di fronte un Napoli motivato e caricatissimo, nel gara che puo’definirsi da scudetto. Alle 20:45 òrobabilmente anche Ibra restera’ basito da cio’ che vedra’ ed ascoltera’, tutta Napoli sara’ li a spingere alla tanto sperata vittoria Osimhen e compagni, per trionfare ed esplodere di gioia e tornare a guardare dall’ alto proprio come si faceva quando ‘c era’ Maradona! Infine il Corriere dello Sport che titola <<Che diego ci Benedica>>Stasera al Maradona c’ e’ Napoli- Milan stile anni 80, chi vince sorpassa l’ Inter in vetta, Spalletti “convoca” anche Diego per vincere lo scudetto e diventare “immortale” nel cuore dei Napoletani. Ci sara’ anche Ibra nella festa del calcio al Maradona, mentre il Napoli, Accanto ad Osimhen avra’ Zielinsky, Insigne e Politano. Lo spettacolo sta per cominciare…nelm frattempo Grazie a tutti per il vostro seguito….da persemprenapoli….sempre al vostro fianco

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati