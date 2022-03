  Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli-Milan a colpi di genio> Corriere dello Sport<Napoli ha di piu’> Tuttosport<Napoli: Anguissa e Lozano sono recuperati> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Napoli-Milan a colpi di genio, questa si potrebbe definire la gara della “fantasia” e secondo il quotidiano, i piu’ attesi sono Insigne e Leao. chi inventera’ di piu’ e sara’ determinante per la vittoria della propria squadra?….Il Maradona li aspetta, in un agara da cardio-palma, sicapira’ chi delle due compagini rispondera’ all’ Inter e ‘ sara’ la regina della serie A. Il Corriere dello Sport invece titola Napoli ha di piu’, in un intervista rilasciata al quotidiano romano, Ottavio Bianchi, ex allenatore Campione d’Italia con il Napoli di Diego, ha dichiarato che in questo momento il Napoli ha di piu’, perche’ anche la piazza e cresciuta, ed e’ piu’ matura.Lodimostra anche il caso Insigne, dove in altri tempi ci sarebbero state polemiche infinite. In piu’ tecnico e squadra stanno gestendo bene la pressione della gara. “In questo momento la squadra di Spalletti e’ da preferire alle altre, e poi, tv da tutto il mondo, il Maradona pieno, c’e’ tutto perche’ vada bene” cosi il tecnico ex azzurro Ottavio re…di Napoli. Chiudiamo con Tuttosport che titola Napoli: Anguissa e Lozano sono recuperati, arrivano buone notizie dall’ infermeria, ormai vuota, tornano a disposizione per la gara contro il Milan anche Anguissa e Lozano, che hanno recuparato dai rispettivi infortuni, e saranno dunque a disposizione del tecnico Spalletti per la supersfida che vale lo scudetto di domani sera tra il Napoli ed il Milan al Diego Armando Maradona, Grazie a tutti per il vostro seguito, e mi raccomando...persemprenapoli.it…e’ sempre con te

