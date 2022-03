 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Spalletti-Pioli pari in tutto, chi indovina la mossa giusta?> Corriere dello Sport<Lobotka al centro> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che tIitola Spalletti-Pioli pari in tutto, chi indovina la mossa giusta? Mancano poco meno di 72h al big match che puo’valere il primato ed un bel salto in avanti , otticca scudetto, tra il Napoli di Spalletti ed il Milan di Pioli. ‘C’e grande fermento per questa gara, attesissima dal popolo azzurro in particolare, ma che vede di fronte due tecnici, che in base ai numeri, trovano in Spalletti, l’ autentica “bestia nera” di Pioli, infatti gli scontri tra i due tecnici vedono il tecnico rossonero soccombere con 8 sconfitte, 3 pareggi..e 2 esoneri! Ed eccola sfida “decisiva”, chi indovinera’ la mossa giusta?…nel frattempo sono tutti pronti a riempiere il Maradona,pronti a godersi…la nona di Spalletti. Il Corriere dello Sport invece titola Lobotka al centro, Napoli- Milan e ‘ gara scudetto, e Spalletti vuol ripetere lo show di San Siro, intanto la buona notizia e che torna Lobotka, per riprendersi la regia del Napoli, e battere Kessie e Tonali, ormai e pronto lo slovacco che sostituira Demme. Ci saranno anche Anguissa e Lozano, ma si accomoderanno in panchina. Ricordiamo che l’ andata termino’ 1a0 per gli azzurri con gol di Elmas. Arbitro Orsato di Schio.

