 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Bigon:”l’uomo decisivo sara’Osimhen”> Corriere dello Sport<Ride solo il Napoli> Tuttosport<Dall’ Inghilterra: “Il Manchester United punta Osimhen”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con La Gazzetta dello Sport che titola Bigon:”l’uomo decisivo sara’Osimhen”, E’ stato intervistato, e chissa’ che non sia il destino, Albertino Bigon tecnico del Napoli Campione d’ Italia con Diego Armando Maradona capitano. L’ex allenatore azzurro e convinto che il Napoli possa vincere il campionato, ed addirittura si sbilancia dichiarando che l’uomo decisivo per il titolo sara’ IL Nigeriano Victor Osimhen. E’ proprio di Osimhen ne scrive anche il quotidiano torinese Tuttosport che titola “Il Manchester United punta Osimhen”, in pratica, anche per il giornale torinese, il nigeriano dovrebbe lasciare Napoli per andare al Manchester United, racconta che dovrebbe prendere il posto di Cristiano Ronaldo, dei 7 gol in campionato e 4 in Europa League, che difficilmente si privera del nigeriano la squadra azuurra a meno di offerte clamorose, staremo a vedere, nel frattempo domenica c’e’ il Milan ed Osimhen ‘attaccante del Napoli, si gioca lo scudetto! Chiudiamo la nostra rassegna con il Corriere dello Sport che titola Ride solo il Napoli, infatti ieri sera da San Siro, uno 0 a 0 nel derby di Coppa Italia con Il Milan piu’ presente dell’ Inter, sono arrivati segnali anche per Spalletti, visto proprio che domenica sera affrontera’ i rossoneri al Maradona. I tifosi nel frattempo si mobilitano per essere accanto ai propri beniamini in questa gara che puo’ davvero dare una svolta all’intero campionato!

