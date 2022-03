  Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Sulla ruota del Napoli escono numeri da scudetto> Corriere dello Sport<Brivido Scudetto, Napoli freme> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Sulla ruota del Napoli escono numeri da scudetto, partite giocate 27, punti in classifica 57, vittorie vittorie 17, pareggi 6, sconfitte 4, gol fatti 49, gol subiti 19. Questi i numeri fino ad ora che consentono agli azzurri il primato in classifica, e che domenica prossima, nel big-match del Maradona tra Napoli e Milan, potrebbe anche significare sorpasso e dare al campionato, oltre che alla propria stagione, una sterzata davvero importante. All’ andata, con un Napoli incerottato, tra infortuni e Covid, gli azzurri ebbero la meglio espugnando San Siro, grazie ad un gol di Elmas, il quale, al suo ingresso all’ Olimpico a dato davvero un contributo importante come trequartista al posto di un sempre piu’ “alterno” Zielinsky, e chissa’ che non sara’ riproposto proprio a discapito del polacco domenica nel Sunday-Night del Maradona. Fatto sta che si ripropone il duello degli anni ottanta, ed il Napoli potrebbe davvero cambiare il corso della storia del campionato italiano…ed i numeri sono proprio da Scudetto! Il Corriere dello Sport invece Brivido Scudetto, Napoli freme, Il Blitz dell’ Olimpico, il patto per il tricolore, ed il premio di Spalletti “un giorno in piu di vacanza”. I tifosi ci credono, battere Giroud e Leao per la fuga, e riportare il tricolore a Napoli dopo 32 anni!. Ci sara’ il pienone al Maradona, con la capienza al 75% come da protocollo previsto, infatti i tagliandi sono quasi tutti esauriti. Il primo posto, l’ amore della citta, ed il tiro a giro di Insigne e Fabian Ruiz di Domenica all’ Olimpico, insomma..che domenica sia la volta buona affinche’ Napoli ritorni tricolore!

