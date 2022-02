 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<AGGANCIO!> Corriere dello Sport<Napoli da sogno> Tuttosport<Napoli primo, aggancio al Milan> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola AGGANCIO!, Il Napoli di Spalletti si prende la testa della classifica, dopo un primo tempo opaco, nella ripresa, prima un gran gol di Insigne e poi , dopo il pari di Pedro, una reazione veemente degli azzurri, che con Fabian Ruiz, fino a quel mopmento in sofferenza, trova il gol del 2 a 1 ed il Napoli batte la Lazio ed aggancia il Milan. Domenica il big-match del Maradona contro i rossoneri…nel frattempo, il sogno continua!.Il Corriere dello Sport invece titola Napoli da sogno, che festa all’ Olimpico, magia di Fabian al 94′ con un tiro da fuori area, Insigne protagonista, suo il gol del 1 a 0, Spalletti:” Noi in campo senza paura, abbiamo dimostrato un grande carattere”. E Domenica al Maradona la super sfida contro il Milan di Pioli. Tuttosport infine titola Napoli primo, aggancio al Milan, Un Napoli che mostra carattere e personalita’ quello visto all’ Olimpico contro la Lazio dell’ ex Sarri. Un gol spettacolare di Lorenzo Insigne, ed il pari di Pedro all’89’ , avevano lasciato intendere che la gara fosse finita, ma grazie ad un azione caparbia di Ounas, che serve Elmas tra le linee che a sua volta trova Insigne sulla sinistra che serve di prima Fabian al limite dell’ area, e lo spagnolo con un tiro di prima intenzione di sinistro, batte Strakoscia e porta il Napoli al primo posto. Il sogno continua …e domenica c’e’ Napoli-Milan a Casa Maradona!!

