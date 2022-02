Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<C’e Immobile tra il Napoli e L’aggancio> Corriere dello Sport<Toglie il respiro> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola C’e Immobile tra il Napoli e L’aggancio, Dopo le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, alla Lazio, ed al Napoli, resta la corsa al quarto posto, per i Biancocelesti, e promuovere a pieni voti questo primo anno di Maurizio Sarri, mentre Spalletti vuole fare “Lo sgambetto” al ex tecnico azzurro, per rincorrere quel sogno tanto agoniato, ed agganciare Milan ed Inter che arrancano in questo momento. Un esame importante sarà quello di stasera, quello tra Lazio e Napoli all’Olimpico. Nella seduta di rifinitura non si è allenato Ciro Immobile, ma dovrebbe trattarsi solo di una semplice decisione di gestione fisica: salvo sorprese, il bomber biancoceleste dovrebbe guidare l’attacco. Come Victor Osimhen per il Napoli, uscito con la caviglka gonfia, dopo la gara contro il Barça, sara’ al suo posto nell’ attacco partenopeo. Invece il Corriere dello Sport titola Toglie il respiro, battere Sarri per salire in vetta, questo il vero ed unico intento dei ragazzi di Spalletti stasera all’ Olimpico, in una gara che si preannuncia spettacolare tra le due compagini, con il Napoli alla ricerca dei tre punti di aggancio al Milan, fermato in casa sul pari dall’ Udinese. Spalletti sceglie il 4-3-3, stasera puo’magganciare il Milan. “lla corsa al tricolore e una giostra per anime forti” , ritorna tra i èali Ospina, i due esterni saranno Di Lorenzo e Mario Rui, con i due centrali Koulibaly e Rrhamani c’ e’ Demme tra Zielinsky e Fabian,, il tridente con Politano, Insigne ed Osimhen.

