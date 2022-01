Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Spalletti Ottimista: “Zielinsky forse con noi ma Bologna“> <Corriere dello Sport><Noi da Champions> <Tuttosport><Napoli, ok di Spalletti per Tagliafico> Buongiorno, iniziamo la nostra rassegna giornaliera con il tecnico azzurro Spalletti, che riguardo alla gara di oggi contro il Bologna, si dichiara ottimista per il recupero di Zielinsky, guarito dal Covid, un arma in piu’ per il tecnico Toscano. Va anche detto, come si sofferma il Corriere dello Sport, che Spalletti in conferenza stampa pre-Bologna ,ha confermato con forza, la convizione che questa squadra sia da Champions, e che vede un futuro diverso da qui in avanti, rispetto a cio’ che e’ stato il momento attuale. Infine, parlando di mercato, si ‘ e detto favorevole, come riporta Tuttosport, all’ eventuale acquisto di Tagliafico, difensore sinistro dell‘Ajax, ma che comunque numericamente il Napoli sta bene anche cosi

