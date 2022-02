Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Napoli, preoccupazione per Osimhen, ancora problemi?> Corriere dello Sport<Napoli si cambia> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Napoli, preoccupazione per Osimhen, ancora problemi? Osimhen , dopo essere uscito al 74′ di Napoli- Barcellona, gli e stata applicata una fasciatura al ginocchio destro, il fastidio che ne aveva condizionato il lavoro negli scorsi giorni, si e riacutizzato, si sperava che il poco impegno a Cagliari potesse bastare, ed invece si e’ ripresentato il problema.. Ma non bisogna perder tempo, infatti Il Napoli ,è atteso da partite tutt’altro che semplici, fino alla sosta della Serie A per le nazionali. Domenica sera gli azzurri saranno impegnati all’Olimpico contro la Lazio, la settimana dopo riceveranno il Milan al Maradona nello scontro diretto per la volata scudetto. Quindi ci saranno la trasferta di Verona e l’impegno interno con l’Udinese. Di certo, senza le coppe, sarà più facile gestire le risorse fisiche e aumentare la qualità degli allenamenti, evitando magari fenomeni di sovraccarico come quelli occorsi a Osimhen. Il Corriere dello Sport invece titola Napoli si Cambia, Spalletti infatti pensa alla nuova “formula scudetto” da provare gia’ contro La Lazio domenica sera all’ Olimpico, Il 4-3-3. Il tridente e’ davvero una tentazione forte, con Politano ed Insigne, vicino ad Osimhen oppure Mertens, lo si capira forse oggi nella conferenza stampa della vigilia. nel frattempo, si rivede Lobotka, Anguissa sara’ pronto per il MIlan, ed anche Lozano sembra quasi pronto.

