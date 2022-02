il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Missione Possibile> Corriere dello Sport<LA NOCHE DEL DIEZ> Tuttosport<Vai Napoli, ti spinge Maradona> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Missione Possibile, Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della supersfida in Europa League contro i blaugrana: “Non dobbiamo abbassarci, altrimenti ci uccidono. Maradona tiferà per noi”,Spalletti ricorda ai suoi ragazzi che non bisogna aver timore, testa alta e tanto carattere!…e poi c’e’ Diego con loro! Infatti anche il Corriere dello Sport si presenta, nell’edizione odierna, con un titolo molto chiaro LA NOCHE DEL DIEZ (LA NOTTE DELLE DIECI)..Dopo il pari 1 a 1 del Camp Nou, Luciano parte da Osimhen, Fabian e Lorenzo, e carica a mille i suoi ragazzi “ Voglio un Napoli di lottatori, Maradona tifera‘ per noi”. Chiudiamo con Tuttosport, che nell’ edizione odierna titola Vai Napoli, ti spinge Maradona, “Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso” cosi esordisce in conferenza stampa Spalletti, per far capre ai suoi ragazzi cosa e’ veramente Napoli-Barcellona ,ritorno dei play-off di Europa League ed aggiunge “Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri, da subito bisogna far vedere le nostre intenzioni altrimenti ci faranno abbassare. Sarà difficile, molto difficile. Proviamo ad essere i soldati in un videogioco, una battaglia per conquistare una postazione, o ti fai spazio o ti sparano e crepi“…si riparte dall’ 1 a 1..e che Diego sia con noi!!!

