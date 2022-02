il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Spalletti a Cagliari per la vetta> Corriere dello Sport<Occasione Napoli> Tuttosport<Cagliari-Napoli, Spalletti costretto a rinuciare ad Insigne> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi Nazionali, con la Gazzetta dello Sport che titola Spalletti a Cagliari per la vetta, occasionissima per la squadra azzurra, visti gli “scivoloni” delle milanesi, Inter sconfitta in casa dal Sassuolo, Milan fermato sul pareggio, da una combattente Salernitana, oggi c’e’da giocarsi il “Jolly” per la squadra di Spalletti, anche se il cliente si chiama Cagliari ed e allenato da l’ex dal “dente avvelenato“, cioe’ Waltert Mazzarri. Un gara insidiosa, ma anche “incerottata per gli azzurri, a cominciare , come scrive Tuttosport, da capitan Insigne, che non sara’ della gara per un affaticamento muscolare, questo dice il comunicato ufficiale, oltre a Lobotka, Lozano, Politano, Anguissa, e forse anche Fabian Ruiz ed Osimhen, insomma una formazione davvero da inventare, che noi vedremmo in quest’ottica: Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly J.Jesus,Demme ,Elmas,Ounas,Zielinsky,Mertens e Petagna, con Ghoulam in pre-allarme. Infine, Il Corriere dello Sport Titola Occasione Napoli, infatti, come evidenziato in precedenza, Spalletti potrebbe volare in testa, Demme vicino a Zielinsky, con Insigne che guardera’ la partita dal divano, affaticamento muscolare non e’ partito con la squadra, ,mentre Osimhen partira’ dalla panchina

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati