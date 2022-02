il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<Napoli, quale Insigne> Tuttosport<Piquet, Barcellona: “Potevamo vincere 4 o 5 a 1! Gol del Napoli in fuorigioco> Buongiorno a tutti, la rassegna sportiva dei quotidiani sportivi Nazionali, si apre subito con Tuttosport che titola Piquet, Barcellona: “Potevamo vincere 4 o 5 a 1! Gol del Napoli in fuorigioco..il difensore del Barcellona ha rilasciato dichiarazioni forti nel dopo gara di Europa League, giocata e pareggiata contro il Napoli. Infatti Piquet ,ha dichiarato che il gol di Piotr Zielinsky fosse viziato da fuorigioco, anche se ha specificato che la regola non e’ chiara, e lo stesso ha dichiarato per il fallo di mano di Jesus!, oltreche’ confermare che potevano vincere con almeno 3/4 gol di scarto. Ma in attesa della gara di ritorno al Maradona, torniamo in casa nostra, e’ lo facciamo con il Corriere dello Sport che nell’ edizione odierna titola Napoli, quale Insigne, infatti sono ormai tre i mesi che mancano ai saluti tra lui ed il Napoli, per trasferirsi in MLS al Toronto. Lorenzo vorrewbbe lasciare da vincitore il club che lo ha lanciato al grande calcio, e scudetto ed Europa League sono ancora in ballo per il club azzurro. Ha tanta voglia di tornare al Top gia da Lunedi, gara di campionato contro il Cagliari dell’ ex dal dente avvelenato Mazzarri, anche per siglare il gol numero 117 in maglia azzurra, Ospina, Mario Rui e Demme saranno con lui in campo , alla Sardegna Arena, per aiutarlo a vincere la gara, e continuare il sogno scudetto che tra tre mesi chissa…potrebbe essere un buon viatico per i saluti del capitano. Nel frattempo, Insigne avra’ tre mesi di grande responsabilita’, e soprattutto non dovra’ mai abbandonare la nave prima di aver finito il proprio viaggio in azzurro!

