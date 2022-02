il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Bruscolotti:”Napoli puoi farcela.L’addio di Insigne?Dara’ tutto fino alla fine”> Corriere dello Sport<Fabian contro il mito> Tuttosport<Napoli: Lobotka e Politano fuori col Barcellona>Buongiorno a tutti, Apriamo la nostra Rassegna, con la Gazzetta dello Sport, ed un mito della storia del Napoli Beppe Bruscolotti. L’ex capitano del Napoli, e’ intervenuto sulla questione scudetto e sull’ addio del capitano a fine stagione affermando che Insigne sicuramente dara’ tutto fino alla fine della stagione e per cio’ che concerne la lotta scudetto, che lui fin dall’ inizio ha sempre affermato che il Napoli e’ competitivo, e dara’ filo da torcere all’ Inter fino alla fine del torneo. E sempre secondo Bruscolotti, Osimhen ed Anguissa sono i due valori aggiunti. Attenzional Milan per la corsa al titolo, perche’ non ha le Coppe, mentre noi abbiamo ancora impegno in Europa League. Cosi L’ex capitano azzurro. Il Corriere dello Sport invece, in prima pagina apre con Fabian Ruiz, e dell’attesissima sfida di Europa League, che si terra’ Giovedi’ sera, con gli azzurri impegnati al Camp Nou, contro il Barcellona del mito Xavi. E strano il calcio, era per la mezzala azzurra, lo “studio” da cui attingere il meglio per diventare un grande, oggi lo stesso Fabian puo’ addirittura eliminare il suo mito. La certezza e che la mezzala del Napoli cerca la sua consacrazione. Nel frattempo mister Spalletti prepara la formazione in chiave Barça,fuori Lobotka e Politano per Infortunio, ma ritorna Frank Anguissa titolare. E tornando sugli infortuni di Politano e Lobotka, Tuttosport spiega un po’ cosa e successo ai due centrocampisti azzurri, durante la gara di Sabato pareggiata contro L’Inter al Maradona. Per Politano vi e’stato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra, uscito dopo 25′ min contro i nerazzurri, salta Barcellona e Cagliari. mentre Lobotka una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, anche lui assente contro il Barcellona, da monitorare la gara contro il Cagliari

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, www.persemprenapoli.it E SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati