Il Napoli visto dai quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa Gazzetta dello Sport><Mezzo Napoli, e poca Juve> <Corriere dello Sport><Napoli, cuore e Ciro> <Tuttosport><Il Napoli c’e’ ,la Juve no> Nella rassegna giornaliera ci sono pareri unanimi nel giudicare la prova “maiuscola” del Napoli allo stadium. Dove sicuramente le assenze azzurre “pesavano di piu” rispetto a quelle bianconere, ma la grande determinazione e carattere della squadra di Spalletti ha si guadagnato un punto, ma avrebbe meritato bottino pieno se non altro per l’impegno profuso fino al 95’minuto. Sugli scudi Dries Mertens, che tocca 143 reti con il Napoli, e da buon “vecchietto” trascina gli azzurri che continuano a mostrare grande gioco e …attributi

