il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Napoli, Koulibaly rassicura, “sono tornato, non vado via”> Corriere dello Sport<La finale di Lucio> Tuttosport<Politano:”Crediamo allo scudetto, Spalletti infonde tranquillita’>Buongiorno, ormai ci siamo quasi, alla vigilia di Napoli-Inter, ci accompagnano i nostri quotidiani sportivi nazionali. Come la Gazzetta dello Sport, che ‘ stato accolto da Trionfatore e leader, come merita il “comandante”, e con una certezza ancor piu’ bella, scita dal cuore di Kalidou…”Sono tornato,non vado via”…allora diamo il ben tornato al cCampiomne d’ Africa, ma soprattutto al futuro Capitano del Napoli!.Tuttosport invece, racconta le parole di Politano, intervista rilasciata alla Radio Ufficiale del Napoli, che specifica e sottoscrive che :”Crediamo allo scudetto, Spalletti infonde tranquillita’. Beh, se un calciatore conferma il lavoro e crede nelle sue idee e nella sua gestione del gruppo, se fossi al posto di Inzaghi, non sarei tanto tranquillo. La chiiosa finale spetta, con l’ausilio del Corriere dello Sport, a mister Spalletti, ex dal “dente avvelenato”, e pronto al sorpasso ai nerazzurri. Con la sua calma ed il suo carisma silente, e riuscito, anche nei momenti difficili, a gestire .,nel migliore dei modi il gruppo, donandogli la giusta serenita’ per affrontare non solo questo big-match, ma tutto il resto del torneo con la convinzione di poter vincere contro tutti. Come dicevo, ormai ci siamo, ricordando sempre, che quando c’e’l’ impegno ed il sudare la maglia, comunque vada sara’ un successo!

