 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Da colpo di Gennaio, a escluso dalla lista Uefa. Bocciato gia’ Tuanzebe?> <Corriere dello Sport><Due contro uno> <Tuttosport><Napoli, Ounas torna disponibile. Negativi i controlli post -Covid> Buongiorno, Tuanzebe, un acquisto che pare non convincere, cosi ne scrive la Gazzetta dello Sport, fuori dalla lista Uefa, inserito al suo posto Ghoulam, ed e’ di eri il comunicato che annuncia una fastidiosa lombalgia che ha colpito il difensore Inglese, di origini Congolese, ed il tutto tutto lascia presagire ad un passo indietro del Napoli per riscattarlo a Giugno. Vi aggiorneremo piu’ avanti sulla sua ripresa. Una buona notiiza arriva pero’ per Spalletti, infatti dopo i controlli medici effettuati ieri, Adem Ounas, torna a disposizione del mister. Sembrano finalmente superati i problemi cardiaci che erano stati riscontrati in Nazionale a,loro dire dovuti al Covid che aveva colpito l’Algerino, ma come detto, i nuovi esami svolti a Napoli, hanno scongiurato ogni altro problema. “Due contro uno”, si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Milan e Napoli si alleano per evitare il festival Scudetto dell’Inter. Il primo atto con il derby, poi sarà la volta del match con gli azzurri: Inzaghi vuole i punti per la fuga. La strategia del tecnico rossonero: l’obiettivo domani è imitare l’Atalanta.

