Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Corriere dello Sport><Fabian-Napoli:la verita‘> <Tuttosport><Napoli-Meret, atteso incontro per il rinnovo>Buongiorno, come pubblicato ieri dal nostro sito di persemprenapoli, la situazione di Fabian Ruiz sta entrando nel vivo, ed e questo il momento di sedersi attorno ad un tavolo,e decidere se lo Spagnolo rinnovera’ con il Napoli, oppure sara’ divorzio a Giugno, in entrambi i casi, ci si auspica che prevalga il bene comune, cioe’ il Napoli, visto che comunque gli azzurri restano in corsa sia in campionato che in Europa League. Diverso invece il discorso Meret, infatti sembra che il portiere friulano sia vicino al rinnovo con il Napoli, a patto comunque che sia lui, e’ non piu’ l’alternanza con Ospina, o chi lo sostituira’, la susseguente stagione, anche perche’ potrebbe lederne il rendimento sia in ottica Napoli, sia per i Mondiali in Qatar in programma a Novembre 2022!

