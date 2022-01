Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli, fatta per Olivera, ma restera’ al Getafe fino a Giugno> <Corriere dello Sport><Napoli: Olivera > <Tuttosport><Napoli, Spalletti sorride, Insigne, Meret e Di Lorenzo di nuovo in gruppo>Buongiorno, apriamo la nostra rassega con le notizie riprese sia dalla Gazzetta dello Sport che Corriere dello Sport, dove si conferma il primo colpo di mercato azzurro del prossimo giugno. Si tratta di Matias Olivera, terzino sinistro Urugaiano del Getafe, classe 97, il ragazzo e’ stato acquistato per circa 11 milioni piu’bonus, Giuntoli avrebbe voluto portarlo adesso, ma il Getafe non ha dato il suo assenso. Mentre in attesa del prossimo turno di campionato, dopo la sosta per la Nazionale, per essere precisi il Napoli se la vedra’ con il Venezia di Zanetti, il tecnico degli azzurri sorride, perche’ ritrova , ed in forma, i tre nazionali Di Lorenzo, Meret e soprattutto Insigne.

