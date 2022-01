Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Juan jesus, “Crediamo nella orsa scudetto, il Barcellona? lo rispettiamo2> <Corriere dello Sport><Raspadori a Giugno> <Tuttosport><Il Napoli sogna Paredes, ma punta Amrabat>.Buongiorno, si apre cn il mercato la rassegna stampa di oggi, Il Corriere dello Sport, punta la lente su Raspadori attaccante del Sassuolo e della Nazionale, che potrebbe essere il sostituto di Dires Mertens, il Belga attende ancora voci per il rinnovo, se dovesse partire a Giugno. Mentre Tuttosport si focalizza sul centrocampo, e vede in Paredes, centrocampista del PSG , il “sogno” di Spalletti che ha gia’ avuto nelle fila della Roma, o piu’ realistico Amrabat della Fiorentina,che in molti lo vedono partente, e che non ha convinto Italiano. Infine, un intervista di Juan Jesus, difensore azzurro che bene sta facendo nel sostituire Koulibaly, che ha dichiarato , con molta serenita, di credere nella vittoria finale del Campionato, e riguardo all‘ Europa League, in attesa della sfida contro il Barcellona, che vi e’ grande rispetto per i blaugrana, ma non paura, anzi e convinto che il Napoli sia in grado di battere gli spagnoli

