Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli,Rrahamani,”le critiche ricevute l’anno scorso? E’perche’ sono Kosovaro> <Corriere dello Sport><Osimhen, un salto da cinquanta milioni> <Tuttosport><De Laurentiis, “Riapertura stadi? I tifosi sono anche elettori> Buongiorno, apriamo la nostra rassegna stampa con una intervista al difensore del Napoli Rrahmani, dove racconta un po’ il suo primo anno in azzurro, soprattutto dopo le critiche piovutegli addosso all’errore di Udinese-Napoli dello scorso anno. Il calciatore, in modo sarcastico ed elegante risponde, che essendo Kosovaro pensano sia un” brocco”, ma i fatti hanno dato ragione a lui ed al Napoli per averlo scelto, rendimento eccellente!Si riparla di Victor Osimhen, e del fatto che questa deve essere la stagione della consacrazione, per regalare al Nigeriano il definitivo salto di qualita’, tutto cio’, e chiaro, che va costruito con la continuita’, ed ora che l’infortunio si sta smaltendo, una volta superato tocchera’ a lui dimostrare il valore enorme della sua classe.Ieri all’Assemblea di Lega di Serie A, era presente il presidente De Laurentiis, e alla domanda di un cronista sul fatto che allo stadio le presenze siano basse, causa Covid, e quindi paragonabili alla mcapienza di un Festival di Sanremo, il presidente ha risposto salomonicamente…”“Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”.

