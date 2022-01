Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa <Gazzetta dello Sport><Osimhen, sirena dalla Premier, sema il Napoli non fa sconti, servono70 milioni> <Corriere dello Sport><Mertens-Insigne, un patto da 259 gol> Buongiorno, apriamo la nostra rassegna sportiva con La Gazzetta dello Sport ed una notizia di mercato, Victor Osimehn e’ stato chiesto dal Newcastle! Si parla chiaramente di voci, anche se un brivido giu’ per la schiena, ai tifosi partenopei e’ giunto, soprattutto se si pensa ad un ridimensionamento che si prepara a vivere la squadra azzurra sotto il profilo degli ingaggi, salvo il raggiungimento della Champions che allevierebbe le partenze..chissa’ se a Giugno Adl …vedremo le vie del mercato cosa porteranno!..Il Corriere dello Sport invece, anticipa un qualcosa che gia’ si sta materializzando, e cioe’, l’Addio di Lorenzo Insigne, imngaggiato dal Toronto FC ,squadra militante in MLS Americana, e Dries “Ciro”Mertens, che probabilmente non rinnovera’ e salutera’ Napoli. Ma ci sono ancora 4 mesi da vivere, e sicuramente i loro 259 gol in due, saranno la spinta a continuare a far bene, ed a regalare qualcosa di veramente importante ai loro, ormai, vecchi tifosi!

