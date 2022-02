il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali￼

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Super Napoli, il Barça si salva su rigore al Var> Corriere dello Sport<Napoli con le Unghie> Tuttosport<E grande Napoli a Barcellona:1-1> Buongiorno a tutti, apriamo la rassegna stampa dei quotidiani sportivi subito con la Gazzetta dello Sport, che titola Super Napoli, il Barça si salva su rigore al Var. L’Andata dei playoff di Europa League regala subito il vantaggio ai ragazzi di Spalletti, con Zielinski autore della rete partenopea,, poi il pari dei blaugrana dal dischetto con Ferran Torres, un rigore che definire inesistente e davvero riduttivo! Fatto sta’ che ieri il Napoli, ha fatto 45′ di altissimo livello, tenendo davvero testa al Barça, poi il calo nella ripresa, e quel rigore che grida “vendetta!“. Al Maradona, tra una settimana, sara una gara tosta, ma il Napoli puo’ sicuramente giocarsela contro i ragazzi di Xavi.Anche per Tuttosport, il Napoli al Camp Nou ieri ha compiuto una vera impresa, infatti il titolo E grande Napoli a Barcellona:1-1. Diciamo che Il Napoli sfiora il colpaccio finisce 1-1, ma il gol degli spagnoli arriva soltanto grazie a una decisione dell’arbitro romeno Kovacs il quale, richiamato dal Var, concede un calcio di rigore per una deviazione con un “unghia” di Juan Jesus su traversone di Traoré. Alla fine Spalletti ha dichiarato “Con tutta l’onestà intellettuale, dico che meritavano il pareggio però il rigore è inesistente perché la palla non cambia direzione...Piu’ chiaro di cosi’? Chiudiamo la nostra rassegna con il Corriere dello Sport, che titola Napoli con le Unghie, un pari di personalita’ con il Barça, arbitro e Var fanno il resto .Zielinsky segna un gran gol, poi il pari Blaugrana per un tocco impercettibile di Juan Jesus con l’unghia, ed arriva il rigore di Ferran Torres, sofferenza nel finale ma Napoli che esce con un pari ed il rammarico per una mancata vittoria, ma Spalletti dice: “Bene cosi'”

