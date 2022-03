Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali￼

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<Napoli da paura> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Corriere dello sport che titola Napoli da paura, 8 partite da scudetto,-3 dal Milan e Victor Leader:15 gol tra A e Coppe. Osi agita Ibra, e Nel 90 Diego arrivo primo in rimonta su Sacchi. Quattro doppiette in questa stagione, e la citta sogna il terzo tricolore. Ma dopo la sosta l’attaccante dovra’ saltare Bergamo per squalifica.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati