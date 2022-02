 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Spalletti:”Perso punti in prtite abbordabili”> <Corriere dello Sport>< <<Fatti per Vincere>> > <Tuttosport><Napoli, Ospina ci sara’ con il Venezia, Ounas e Tuanzebe a casa>Buongiorno, una rassegna stampa che riprende alcuni passaggi della conferenza stampa di Spalletti ieri, alla vigilia di Venezia -Napoli, non si sapeva ancora della sconfitta del derby in rimonta dell’ Inter, che proprio Sabato prossimo sara’ avversario degli azzurri al Maradona!. Ma ritornando alla conferenza, Spalletti ha sottolineato i punti gettati via con squadre sicuramente abbordabili, come Spezia ed Empoli, dell’ esclusione dalla lista Uefa di Tuanzebe, forzata anche dalle condizioni non ottimali oltreche’ deve ancora ambientarsi, non ci sara’ nemmeno a Venezia per i postumi di una lombalgia, e di Ounas, senza dimenticare Lozano, infortunatosi alla spalla in Nazionale .Ed infine ha anche dichiarato che questa squadra e in grado di vincere con tutti! Ne deve solo avere coscienza. Come a dire…Stiamo arrivando e’ non ci ferma piu’ nessuno!

