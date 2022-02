 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Osimhen cambia faccia, ecco la nuova maschera per la gara contro il Venezia> <Corriere dello Sport><Laguna Azzurra> <Tuttosport><Zielinsky: “Scudetto? Ci crediamo, possiamo vincere> Buoingiorno, apriamo subito con La Gazzetta dello Sport, ed il Napoli che ritrova il bomber Victor Osimhen, che torna dal primo minuto contro il Venezia, ed “approfittando” del Carnevale, gli verra’ cambiata la maschera!. Sara’ sicuramente piu’ leggera e meno ingombrante per il viso, cosi’ da permettere all’ attaccante di poter giocare piu’ tranquillo, vista la smania di ritornare al gol del Nigeriano. Tuttosport invece, scrive di una intervista rilasciata alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, del Polacco Piotr Zielinsky, che parla della convinzione del gruppo sulla conquista dello Scudetto, ed anche di poter arrivare fino in fondo in Europa League “”Crediamo nella nostra forza e possiamo lottare per vincere...Infine, Il Corriere dello Sport, scrive che il Napoli, impegnato contro il Venezia domani alle 15, e pronto per la rimonta all’ Inter di Inzaghi, e che contro i lagunari si e’ alla ricerca dell’ottavo colpo esterno. Il tecnico Spalletti si affidera’ alla fantasia di Insigne e Politaano, ed in difesa alla coppia collaudata Juan Jesus–Rrhamani, in un 4-2-3-1 che trova una sola incognita, Ospina o Meret tra i pali

