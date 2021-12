Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

“Mertens-Zapata: due centravanti molto differenti, anzi agli antipodi”. La “Gazzetta Dello Sport” presenta il match di stasera Napoli-Atalanta confrontando gli attaccanti delle due squadre: “tecnica contro potenza e strategie di gioco diverse”. Prosegue l’articolo approfondendo il ruolo di “falso nueve” di Mertens, il quale in un’ottica di calcio simile a quella di Pep Guardiola, occupa degli spazi apparendo e scomparendo al centro dell’attacco, creando vuoti da occupare per i compagni di squadra. Zapata invece è un attaccante fisico, un no. 9 tradizionale: “è potente, ha un gran tiro, è inarrestabile in progressione. Bobo Vieri, se guardiamo indietro nel tempo. Harry Kane, se stiamo sul presente”, continua La Gazza. In ultimo, si confrontano i numeri e le statistiche dei due: fin qui 9 presenze, condite da 4 gol e 0 assist per il belga. Per Zapata invece 12 presenze, 9 gol e 3 assist. 18 occasioni create per il colombiano, 3 per Dries. Numeri fortemente a favore del 9 atalantino, condizionati però dallo scarso impiego del 14 azzurro nel corso della stagione, confermato dai soli 259′ in campo.

“E’ tempesta stiamo uniti”

Il “Corriere Dello Sport” con questo titolo apre l’articolo sui partenopei. Mertens e compagni, stasera dovranno giocare contro la squadra attualmente più in forma del campionato. L’Atalanta “Arriva da quattro vittorie di fila, compresa quella di Torino contro la Juventus. 17 gol fatti, 3 subiti. Una squadra così avrebbe potuto fare anche a meno dell’incredibile agevolazione che il Napoli, suo malgrado, le concederà questa sera al Maradona.” Il quotidiano si sofferma sull’emergenza infortuni in cui versa la squadra di Spalletti, la quale nello scontro diretto di stasera dovrà fare a meno di Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz, Anguissa e Koulibaly: i cinque uomini chiave del Napoli. I partenopei saranno costretti a giocare con delle seconde linee: Koulibaly sarà sostituito da Juan Jesus, una riserva pura; Demme e Lobotka sostituiranno i due centrocampisti infortunati: “nessuno dei due ha la stessa capacità di recupero-palla di Anguissa” scrive Il Corriere. Malcuit avrà una maglia da titolare, in modo tale da permettere a Di Lorenzo di poter agire in posizione più avanzata. Prosegue il quotidiano: “L’unico reparto in cui il Napoli ha alternative di buon livello è l’attacco. Insigne era in buone condizioni, Osimhen di più, ma il rilancio di Mertens come centravanti ha già dato ottimi risultati, mentre sull’esterno Spalletti potrà contare su un giocatore per il quale stravede come Ounas o su Elmas, di solito prima o seconda sostituzione di ogni gara.” E’ probabilmente il momento più difficile finora dell’era Spalletti, ma nonostante ciò il tecnico toscano ha dato motivazione e dignità al gruppo, evitando facili pretesti e cercando soluzioni tattiche per una partita che sarà davvero difficile.

“Dea, vale per lo scudetto”

Così intitola “TuttoSport” approfondendo la gara di stasera al “Maradona”. Il quotidiano torinese riprende le parole di Spalletti: “Siamo in mezzo alla tempesta, però abbiamo gli uomini giusti per affrontarla”, parole forti del tecnico del Napoli che “lancia un messaggio di solidità […] mentre all’orizzonte si staglia l’immagine di un’Atalanta apparentemente imbattibile: non perde dal 3 ottobre (2-3 col Milan), poi ha ottenuto 6 successi e 2 pareggi e ha vinto 8 delle ultime 9 gare in trasferta.” “TuttoSport“, quindi, si focalizza sul momento d’oro dell’Atalanta che trova un Napoli fortemente rimaneggiato causa infortuni e Covid. Allo stesso tempo aggiunge: “Però quelli del Napoli non ci arrivano da sprovveduti, trattandosi della formazione che ha ottenuto più punti casalinghi quest’anno e che conserva il primato solitario da due giornate. I 7 infortunati in rosa non convincono Spalletti a credere che qualcosa sia cambiato nel rapporto dei valori.”

