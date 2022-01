Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa <Gazzetta dello Sport><Osimhen, il sorriso dietro la maschera, titolare contro la Salernitana?> <Corriere dello Sport><Napoli per sempre> <Tuttosport><Ufficiale,Younes torna a Napoli, risolto contratto con l’ Eintracht> Buongiorno, apriamo la nostra rassegna con la Gazzetta dello Sport, ed il ritorno, possibile, dal primo minuto, nel derby contro la Salernitana in scena al Maradona Domenica alle 15, di Victor Osimhen, che scalpita per il rientro, che e’ gia avvenuto a Bologna negli ultimi venti minuti, mostrando la voglia inesauribile del Nigeriano di tornare a giocare e mettersi alle spalle l’ infortunio subito a San Sitro il 21 Novembre scorso. Il Corriere dello Sport invece ci racconta la volonta’ di Dries Mertens, per tutti i tifosi azzurri “Ciro”, di voler chiudere la sua cafrrfiera calcistica nel suo Napoli, e cercando di convincere, a suon di gol, il presidente a rinnovargli il contratto e regalargli la definitiva consacrazione nel club che lui ama. Infine, Tuttosport, tratta di una notizia di mercato, e cioe’ che Adem Younes, giocatore in prestito all’ Eintracht Francoforte, ha risolto il contratto con la squadra tedesca ed e rientrato al Napoli, ma molto probabilmente sara’ ceduto ad u na squadra araba

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati