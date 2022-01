Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <La Gazzetta dello Sport><Il Napoli ha riaperto il gas, ora Salernitana e Venezia per la corsa scudetto> <Corriere dello Sport><Napoli-Nandez De La si muove > <Tuttosport><Napoli senza Insigne ed Ospina: Lavoro tra terapie e palestra> Buongiorno, oggi rassegna stampa da definire variegata, infatti La Gazzetta dello Sport racconta della possibile corsa degli azzurri verso lo scudetto, vista la bella vittoria di Bologna e la concomitante sconfitta del Milan in casa con lo Spezia, ha riaperto il possibile riavvicinarsi all’ Inter poiche’ gli azzurri sono attesi da due gara “alla pportata” con Salernitana e Venezia. Il seguito ci dira’ cosa prospetta il futuro!. Il Corriere dello Sport invece apre con una notizia di mercato che vedrebbe impegnato in prima persona De Laurentiis, e la possibilita di acquistare, in prestito l’ Uruguaiano Nandez dal Cagliari, per metterlo a disposizione di Spalletti, anche qui siamo in attesa di aggiornamenti. Infine chiudiamo con tuttosport che racconta dell’ assenza di Insigne ed Ospina, alle prese con infortuni, il primo lesione muscolare, il secondo contrattura alla schiena, ed i tempi di recupero sono ancora incerti per entrambi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati