Il Napoli visto dai quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa: <Gazzetta dello Sport><Stadi per 5000> <Corriere dello Sport><Non e un addio da capitano> <Tuttosport><Zielinsky positivo al Covid, era in campo con la Juve> Rassegna stampa contornata da tre novita’ importanti, la prima risaltata dalla Gazzetta dello Sport, che tratta la decsione presa ieri dalla Lega riguardo la capienza, saranno massimo 5000 i posti disponibili da occupare per le gare del 9 e 16 Gennaio, con la benedizione di Draghi visto il momento di crescita epidemiologica del Covid nel calcio e non solo. Tuttosport invece segnala la positivita’ di un altro calciatore del Napoli, trattasi di Piotr Zielinsky, che non piu’ lontano di tre giorni fa gioco’ la gara allo Stadium contro la Juve. Infine, il Corriere dello Sport tratta l’ argomento Insigne, il quale continua a fare notizie, professionalmente e non solo, da SHOW-MAN separato in casa. E di ieri un video che mostra L’ex azzurro, con sorriso a 32 denti, i suoi prossimi tifosi del Toronto FC, squadra Canadese, che milita nella MLS Americana, niente di male , se non fosse che lui e’ ancora il “capitano“del Napoli, oltre che un calciatore osannato dal pubblico. Insomma, se Higuain e’ stato giudicato “traditore ” per aver scelto la Juve, giudicate voi il comportamento del Capitano del Napoli in questo momento. Chissa se i tifosi azzurri meritino tutto questo show!

