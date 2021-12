Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa < Gazzetta dello Sport> < Osimhen positivo,ora e’ in dubbio la Coppa D’Africa><Corriere dello Sport> <Insigne ha deciso,si al Toronto> <Tuttosport> <Napoli, stop alla vendita di biglietti per le prossime 3 partite> Apriamo l’ultima Rassegna Stampa del 2021 con la Gazzetta dello Sport, che tratta la positivita’ al Covid di Osiumhen, ora in quarantena nella sua Nigeria, dove si era recato ler rispondere alla convocazione in vista della Coppa D’Africa, che ora sembrerebbe essere a rischio sia per la stessa positivita’ oltre che il mancato controllo dell’ infortunio non ancora ultimato proprio perche’ bloccato all’ estero. Il Corriere dello Sport invece,con un titolo a 9 colonne!, conferma l’ormai imminente decisione di Capitan Insigne, d’aver accettato la “corte” del club Canadese del Toronto e quindi sembrerebbe che la sua storia con il Napoli sia giunta ai titoli di coda.. Infine Tuttosport racconta del disagio, creato da scelte del Governo per frenare la diffusione del Covid,, riducendo la capienza allo stadio al 50%, e del problema biglietti, che nel caso specifico, crea non pochi danni al Calcio Napoli, dove il presidente De laurentiis ne ha bloccato la vendita per le prossime 3 gare interne degli azzurri.

